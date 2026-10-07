İzmir Karşıyaka'da gümüş takı poşetini alan kadın güvenlik kamerasında görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Karşıyaka'da gümüş takı poşetini alan kadın güvenlik kamerasında görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karşıyaka\'da gümüş takı poşetini alan kadın güvenlik kamerasında görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Karşıyaka'da dün akşam dükkan kapanırken trafonun üzerinde unutulan, yüklü miktarda gümüş takı bulunan poşeti kimliği belirsiz bir kadın aldı. Esnafın güvenlik kamerasını inceleyip polise bildirmesiyle kadını yakalama ve gümüşleri sahibine teslim etme çalışması başlatıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dükkan kapatıldığı sırada dışarıdaki trafonun üzerinde unutulan ve içerisinde yüklü miktarda gümüş takı bulunan poşet, yoldan geçen kimliği belirsiz bir kadın tarafından alındı.

Olay, dün Karşıyaka ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün sonunda iş yerini kapatmaya hazırlanan esnaf, içerisinde yüklü miktarda gümüş takı yer alan poşeti dükkanın dışındaki elektrik trafosunun üzerinde unuttu. Bir süre sonra sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kadın, trafonun üstünde duran poşeti fark etti. Poşeti alarak hızla olay yerinden uzaklaşan kadın gözden kayboldu.

Poşetin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceleyen mağdur esnaf, poşetinin alındığını görünce durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkali belirlenen kadının yakalanması ve gümüşlerin sahibine teslim edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Karşıyaka3. SayfaGüvenlikGüncelGümüşİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
Oya Başar’dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı
Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı İlk vaka ölümle sonuçlandı Ebola salgını bir ülkeye daha sıçradı! İlk vaka ölümle sonuçlandı
İngiltere’den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya’ya son anlarda mat oldu İngiltere'den 7 yiyen Hırvatistan, İspanya'ya son anlarda mat oldu
Olaylı infazda yeni gelişme İdam sonrası hayatta kalan Pike’ın bilinci yerine geldi Olaylı infazda yeni gelişme! İdam sonrası hayatta kalan Pike'ın bilinci yerine geldi
AVM’de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
09:11
Çeşme Belediyesi’ne operasyon Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı
09:05
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
08:52
Buraya kadarmış Güle güle Montella
Buraya kadarmış! Güle güle Montella
08:39
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
08:21
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 09:51:47. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Karşıyaka'da gümüş takı poşetini alan kadın güvenlik kamerasında görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei