İzmir Karşıyaka\'da gümüş takı poşetini alan kadın güvenlik kamerasında görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dükkan kapatıldığı sırada dışarıdaki trafonun üzerinde unutulan ve içerisinde yüklü miktarda gümüş takı bulunan poşet, yoldan geçen kimliği belirsiz bir kadın tarafından alındı.

Olay, dün Karşıyaka ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün sonunda iş yerini kapatmaya hazırlanan esnaf, içerisinde yüklü miktarda gümüş takı yer alan poşeti dükkanın dışındaki elektrik trafosunun üzerinde unuttu. Bir süre sonra sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kadın, trafonun üstünde duran poşeti fark etti. Poşeti alarak hızla olay yerinden uzaklaşan kadın gözden kayboldu.

Poşetin yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceleyen mağdur esnaf, poşetinin alındığını görünce durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkali belirlenen kadının yakalanması ve gümüşlerin sahibine teslim edilmesi için çalışma başlattı.