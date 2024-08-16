İzmir Karşıyaka'da Orman Yangını: Apartmanın Çatısına Sıçradı - Son Dakika
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İzmir Karşıyaka'da Orman Yangını: Apartmanın Çatısına Sıçradı

İzmir Karşıyaka\'da Orman Yangını: Apartmanın Çatısına Sıçradı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle bir apartmanın çatısına sıçradı. Yangın 26 saattir devam ediyor.

16.08.2024 23:25
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 26 saattir sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yangın 10 katlı bir apartmanın çatısına sıçradı.

Yangın, ilçeye bağlı Yamanlar mevkiinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Yaklaşık 26 saattir ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Zübeyde Hanım mahallesinde de bir sitede bulunan 10 katlı apartmanın çatısına kıvılcımlar sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle birlikte yangın kısa sürede söndürüldü.

Apartman sakinleri tahliye edildi

Öte yandan apartman sakinlerinin ise tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye edilen vatandaşlar da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Bölgedeki yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Karşıyaka'da Orman Yangını: Apartmanın Çatısına Sıçradı - Son Dakika

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