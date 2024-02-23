İzmir Kemalpaşa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir Kemalpaşa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin Litre Ele Geçirildi

İzmir Kemalpaşa\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin Litre Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve olaya karışan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

23.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri bir depoya baskın düzenledi. Baskında 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olaya karışan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ve doğabilecek vergi kaybının önlenmesi maksadıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir depoya baskın düzenledi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün ilçede bir depoya düzenlenen operasyonda 11 bin litre akaryakıt ele geçirdi.

Olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir Kemalpaşa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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