İzmir Kemalpaşa\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin Litre Ele Geçirildi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri bir depoya baskın düzenledi. Baskında 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olaya karışan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ve doğabilecek vergi kaybının önlenmesi maksadıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir depoya baskın düzenledi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün ilçede bir depoya düzenlenen operasyonda 11 bin litre akaryakıt ele geçirdi.

Olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - İZMİR