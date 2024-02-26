İzmir Kemalpaşa\'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. (55) yönetimindeki 34 EHC 916 plakalı yolcu otobüsü, İzmir- Ankara kara yolu Halilbeyli Kavşağı'nda A.D.'nin (32) kullandığı 48 BY 621 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklenirken, ihbar üzerine adrese İzmir ve Manisa'dan 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada, A.D. ile otomobildeki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralandı. İtfaiye ekiplerince, otomobil içerisinde sıkışan A.D. ile H.D. bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.D. ve H.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam ederken, jandarma, otobüs sürücüsü H.A.'yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR