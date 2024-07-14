İzmir Konak'ta Yağış Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümüyle İlgili 29 Kişi Hakkında Gözaltı Talimatı Verildi

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İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Şüphelileri gözaltına almak için çalışmaların başladığı belirtildi. - İZMİR