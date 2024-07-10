İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın saat 13.35'te fark edildi ve ekipler hemen olay yerine yönlendirildi.

10.07.2024 15:23
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İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Menderes ilçesi Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan orman yangını, bugün saat 13.35'te fark edildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile yangına müdahale devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Menderes'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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