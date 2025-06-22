İzmir Menemen\'de Yangın Çıktı, Ekipler Mücadele Ediyor

İzmir'in Menemen ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Maltepe Mahallesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Yangının çıktığı alanın engebeli ve ulaşımı zor olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşanırken, bölgeye çok sayıda iş makinesi de sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. - İZMİR