İzmir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "Hücre-7" operasyonlarında; "Hakkınızda icra davası var" diyerek vatandaşlarımızı dolandıran, elebaşılığını C.A.'nın yaptığı Organize Dolandırıcı Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüpheli yakalandı, 61'i tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA