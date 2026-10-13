İzmir merkezli faiz soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir merkezli faiz soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı operasyonda faiz karşılığı borç verip senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir merkezli iki ilde borç para ihtiyacı bulunan kişilere faiz karşılığında para vererek senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, borç para ihtiyacı bulunan şahıslara faiz karşılığında para vererek senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağladıkları, suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla farklı şahısları alacaklı olarak gösterdikleri tespitiyle İzmir merkezli olmak üzere 2 ayrı il de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 93 yaprak boş senet koçanı, 7 adet doldurulmuş senet, 1 adet alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu ajanda ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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