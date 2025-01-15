İzmir Metro'sunda Duman Panik Yarattı - Son Dakika
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İzmir Metro'sunda Duman Panik Yarattı

İzmir Metro\'sunda Duman Panik Yarattı

Bornova'da vatman kabininden duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi, yaralanan yok.

15.01.2025 15:09
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İzmir'de metronun vatman kabininden çıkan duman panik oluşturdu. Yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı yangın müdahale sonucu söndürülürken meydana gelen olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İzmir Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Metro'sunda Duman Panik Yarattı - Son Dakika

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