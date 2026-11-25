İzmir Narlıdere'de başına ağaç isabet eden işçi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Narlıdere'de ağaç kesimi sırasında başına ağaç isabet eden işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir işçi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Narlıdere'deki ağaçlık bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alanda ağaç kesimi yapan işçi Şerif Ali Yılmaz'ın üzerine kestiği ağaç (54) düştü. Ağacın başına isabet ettiği Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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