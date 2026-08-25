İzmir Operasyonunda 51 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir Operasyonunda 51 Tutuklama

İzmir Operasyonunda 51 Tutuklama
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Göztepe taraftar gruplarına sızan suç örgütlerine yönelik operasyonda 51 kişi tutuklandı.

İzmir merkezli 4 ilde Göztepe'nin 'Yalı' ve 'Forza' isimli taraftar gruplarına sızan silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen dev operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 25'i tutuklandı. Cezaevindeki 26 şüphelinin de yeniden tutuklanmasıyla dosyada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25'i tutuklandı. Dosya kapsamında cezaevindeki 27 şüpheliden 26'sının da yeniden tutuklanması ile toplam tutuklu sayısı 51 oldu.

Taraftarlık maskesi altında haksız rant ve intikam

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık iki yıl süren teknik ve fiziki takibi sonucu; kentte faaliyet gösteren Göztepe Spor Kulübü'nün 'Yalı' ve 'Forza' adlı taraftar grupları içerisine gizlenen şahısların taraftarlık maskesi altında kendi üyelerine haksız rant sağladıkları, karşı gruba üstünlük kurmak ve intikam almak amacıyla birer silahlı suç örgütüne dönüştükleri tespit edildi. Soruşturmada, 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe-Beşiktaş maçının ardından Paten Parkı mevkiinde Yalı grubu üyesi Emircan Övüç'ün Forza grubu üyeleri tarafından öldürülmesi olayı başta olmak üzere; iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit, adam kaçırma ve bıçaklı yaralama gibi zincirleme eylemler bütüncül olarak incelendi.

4 ilde eş zamanlı şafak operasyonu

Geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de detaylarını paylaştığı 21 Ağustos 2026 tarihli eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. İzmir merkezli Kocaeli, Konya ve Muğla illerinde belirlenen 39 adrese şafak vakti girildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve aralarında örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 32 aktif üyeden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında her iki örgütün tüm yöneticileri ele geçirilirken, firari 3 şahsı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dosya kapsamında toplam şüpheli sayısının 59 olduğu öğrenildi.

Evlerden cephanelik ve samuray kılıcı çıktı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda adeta cephanelik ele geçirildi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, havalı ve kurusıkı tabancalar, 1 adet uzun namlu şarjörü, çok sayıda çeşitli ebatlarda mühimmat, 1 samuray kılıcı, 1 rambo bıçağı, beyzbol sopası ile bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Operasyonunda 51 Tutuklama - Son Dakika

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