İzmir savcılığı TARİŞ Pamuk yöneticileri için 57 milyon TL avans iddianamesi hazırladı

Ege Bölgesi'ndeki üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi amacıyla 1949 yılında kurulan ve son dönemlerde yaşanan usulsüzlüklerle gündeme gelen TARİŞ Pamuk Birliği'nde bir usulsüzlük daha patlak verdi. İzmir TARİŞ Pamuk Birliği'ne açılan '57 milyon TL'lik avans soruşturması tamamlandı. Savcılık TARİŞ Pamuk Birliği yöneticilerinin yargılanması için iddianame hazırladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2025/66096 soruşturma numarası ile yapılan inceleme sonucu TARİŞ Pamuk Birliği yöneticilerinin usulsüzlük yaparak görevi kötüye kullandıkları belirlenerek 2026/31311 numarası ile hazırlanan iddianame İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk A., Başkan vekili Ali Ş., yönetim kurulu üyeleri Nuri A., Murat D. ve Murat A. ile Genel Müdür vekili İsmail P.'in zincirleme olarak usulsüzlük yapmaktan yargılanası için iddianame hazırlandı.

"5 milyon sermaye ile kurulan şirkete 57 milyon TL avans ödenmiş"

İlginç olay, TARİŞ Pamuk Birliği'nden, 2023'te 5 milyon lira sermaye ile kurulan Olgaç Tarım Ürünleri şirketine 2024 yılında 57 milyon lira avans verilip bu şirketin de kısa süre sonra iflas etmesi ile ortaya çıkmıştı. Şirketin borcunun büyük bir kısmını ödeyememesi üzerine kooperatifin ciddi oranda zarara uğratıldığı gerekçesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru ve şikayet ile TARİŞ Pamuk Birliği yöneticilerinin usulsüzlük yaptığı ve yargılanması istenmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 49 sayfalık iddianamesinde yer alan bilgilere göre; 2023'te 5 milyon sermayeli olarak kurulan Olgaç Tarım Ürünleri şirketine TARİŞ Pamuk Birliği yönetimi tarafından 2024 yılında 45 gün içinde parça parça toplam 57 milyon lira avans verildi. Şirket bu avansın bir kısmını mal ve ürün vererek geri ödedi. Ancak iflas ettiğini açıklayınca avansın büyük bir kısmını kooperatif yönetimi geri alamadı.

Savcılığa verilen şikayet dilekçesinde, Olgaç Tarım Ürünleri şirketinin pamuk alım miktarı ve çırçır işletme kapasitesi dikkate alınmaksızın, diğer alım yapılan birliğe bağlı kooperatifler de dahil olmak üzere, diğer özel sektör firmalarına verilen avansların çok üzerinde avans verildiği belirtildi. Buna ek olarak kooperatifin nakdi kaynaklarının Olgaç Tarım Ürünleri şirketinin hesaplarına aktarıldığı ve alacakların da tahsilinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Faaliyetlerine yeni başlamış olan 5 milyon TL sermaye ile kurulan bir firmaya 1.5 ay gibi kısa bir sürede 57 milyon lira birlik kaynağından avans olarak verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı bir durum olduğu ve kooperatif yönetiminin zincirleme olarak usulsüzlük yaparak görevi kötüye kullandığı gerekçesi ile yargılanması için iddianame hazırlandı.

Olay TARİŞ Pamuk Birliği'nin faaliyet gösterdiği illerde gündem oldu.

Ege Bölgesi'nde 7 ilde 40 kooperatif ve 18000'i aşkın ortağı ile 29 çırçır fabrikası, bitkisel yağ, yem, pazarlama ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'nin pamuk konusundaki en büyük kooperatifi olan İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 2005 yılından itibaren 'yağlı tohumlar'ı da iştigal konusuna dahil etmiş ve unvanını "S.S. TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği" olarak değiştirmişti.

"Para hareketleri şaşırttı"

TARİŞ Pamuk Birliği'nden, merkezi Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Olgaç Tarım Ürünleri Limited Şirketinin hesabına; 10 Eylül 2024 tarihinde 1.000.000 TL, 13 Eylül 2024 tarihinde 2.500.000 TL, 20 Eylül 2024 tarihinde 2.500.000 TL, 27 Eylül 2024 tarihinde 5.500.000 TL, 02 Ekim 2024 tarihinde 5.000.000 TL, 04 Ekim 2024 tarihinde 500.000 TL, 07 Ekim 2024 tarihinde 6.000.000 TL, 11 Ekim 2024 tarihinde 6.000.000 TL, 15 Ekim 2024 tarihinde 7.000.000 TL, 18 Ekim 2024 tarihinde 5.000.000 TL 21 Ekim 2024 tarihinde 6.000.000 TL 23 Ekim 2024 tarihinde 10.000.000 TL olmak üzere toplamda 57.000.000 TL tutarında avans verildiği ve ilgili tutarların önemli bir kısmının geri alınamadığı tespit edildi.

İlgili firmayı da inceleyen uzmanlar bu kadar para akışı yapılan Olgaç Tarım Ürünleri Limited Şirketinin 57.000.000 TL'lik birlik kaynağının avans olarak verilmesi hayatın olağan akışına aykırı bularak firmanın bahse konu parayı karşılayacak nitelikte pamuğu işleyecek alt yapısının da bulunmadığını belirtti.