 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Tire'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Tire'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Okşan P. yönetimindeki bir otomobil ile Kübra A. idaresindeki başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Tire Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İzmir Tire\'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı
29.12.2023 - 19:54,
Abone Ol

İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Okşan P. yönetimindeki 34 GDS 678 plakalı otomobil, Tire'den Selçuk istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Kübra A. idaresindeki 35 AZG 647 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, İtfaiye, Selçuk, İzmir, İtfaiye, İzmir, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir Tire'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı - Son Dakika


20:24
Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52
Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21
Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti

Son Dakika
20:24 Suudi Arabistan'da Süper Kupa Finali Öncesi Kriz Çıktı
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 20:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Tire'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement