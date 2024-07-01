İzmir Üçyol Metro İstasyonunda Yürüyen Merdiven Kazası: 11 Yaralı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçyol Metro İstasyonundaki yürüyen merdivende 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcuların bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. 11 kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "01 Temmuz 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinde Üçyol Metro İstasyonumuzda, ara kattan gişe seviyesine çıkıştaki yürüyen merdiven arızalanarak ters yönde hareket etmiş, merdiveni kullanan vatandaşlarımızdan 11'i hafif yaralanmıştır. Olay yerine gelen ambulans personelinin 'doku zedelenmeleri' teşhisi koyduğu vatandaşlarımız; Atatürk, Bozyaka, Buca Seyfi Demirsoy ve Alsancak devlet hastanelerine kaldırılmış, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden bir gün önce 30 Haziran 2024 Pazar günü yapılmış, servis/bakım tutanaklarına göre saat 17.00'de tamamlanmıştır."

Hukuki inceleme başlatıldı

Açıklamanın devamında arızanın sebebinin belirlenmesi için Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanlarının birlikte çalıştıkları ve eşzamanlı olarak hukuki incelemenin başlatıldığı belirtildi. - İZMİR