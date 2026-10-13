İzmir Urla'da jandarma 34 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Urla'da jandarma 34 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücü gözaltına alındı

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İzmir Urla\'da jandarma 34 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücü gözaltına alındı
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İzmir Urla'da İzmir-Çeşme otoyolu gişelerinde 12 Ekim'de yapılan denetimde durdurulan araçta 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine sevk edilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından otoyol gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir- Çeşme otoyolu Urla gişeler mevkiinde 12 Ekim günü denetim yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak inceleme yaptı. Araçta yapılan aramada 34 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler ve araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.K. hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan göçmenler de sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGöçmenGüncelİzmirÇeşmeUrlaSon Dakika

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