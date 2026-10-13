İzmir Urla\'da jandarma 34 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücü gözaltına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından otoyol gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir- Çeşme otoyolu Urla gişeler mevkiinde 12 Ekim günü denetim yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak inceleme yaptı. Araçta yapılan aramada 34 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler ve araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.K. hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan göçmenler de sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.