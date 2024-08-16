İzmir Valisi Süleyman Elban: Yangının enerjisi düştü, risk azaldı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının enerjisinin düştüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını duyurdu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan, ev ve iş yerlerine sıçrayan yangının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yangında evleri hasar gören vatandaşlarla buluşan Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enerjisinin düştüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını açıkladı.

Vali Elban paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Orman, AFAD, Polis ve Jandarma güçlerimiz ve TOMA araçları, itfaiye, belediye araçları ile personeli ve diğer tüm birimlerimizle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." - İZMİR