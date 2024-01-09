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İzmit Körfezi'nde Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Otopark Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Otopark Sular Altında Kaldı

İzmit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle, sahil şeridinde bulunan otoparkın bir kısmı sular altında kaldı. Rüzgarın şiddetiyle yükselen dalgalar, Ömerağa Mahallesi sahil kısmında bulunan açık otoparkın bir kısmını sular altında bıraktı. Polis ve belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bölgeyi trafiğe kapattı.

İzmit Körfezi\'nde Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Otopark Sular Altında Kaldı
09.01.2024 - 18:14,
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İzmit Körfez'inde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle, sahil şeridinde bulunan otoparkın bir kısmı sular altında kaldı.

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İzmit Körfez'inde rüzgarın şiddetiyle yükselen dalgalar, Ömerağa Mahallesi sahil kısmında bulunan açık otoparkın bir kısmını sular altında bıraktı. Polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için duba ve şeritlerle su biriken bölgeyi trafiğe kapattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Otopark Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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