İzmit Otoyolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Tem otoyolunun İzmit geçişinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında İstanbul istikameti Şirintepe geçişinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki 34 EDY 168 plakalı araç ile H.S. idaresindeki 34 TJ 709 plakalı aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. H.S., N.S., M.E.S. ile E.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bölgede iki ayrı kaza daha meydana geldi. Yaralıların bulunmadığı iki kazaya jandarma ekipleri hemen müdahale etti. Otoban İstanbul istikametine trafikte kısa süreli aksama meydana geldi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ