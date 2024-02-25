İzmit\'te 3 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobil kaza yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 araca çarptıktan sonra sürücüsünün kaçmaya çalıştığı Tofaş marka otomobil kaza yaptı. Özel halk otobüsüne çarparak durabilen otomobilin kaputu parçalanırken, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kozluk Mahallesi D-100 yan yol Orduevi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. H.Ü. idaresindeki 41 HH 110 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre aşırı hız sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak H.S. kontrolündeki 41 J 0392 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Savrulan özel halk otobüsü ise önündeki M.Ş. hakimiyetindeki 41 AS 733 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle Tofaş marka otomobilin kaputu parçalanırken, motoru da görünür hale geldi. Tofaş marka otomobildeki sürücü H.Ü. ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslara hastanelere sevk edildi.
3 araca çarptı, kaçmaya çalışırken kaza yaptı
H.Ü. idaresindeki Tofaş marka otomobilin Adliye Köprüsü Kavşağı mevkiinde 3 araca çarptığı, ardından kaçarken kaza yaptığı ortaya çıktı. Maddi hasar oluşan 3 aracın sürücüsünün ise H.Ü.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede sigortası da olmadığı tespit edilen Tofaş marka otomobil bağlandı.
Polis ekiplerince bir süre tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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