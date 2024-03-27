İzmit\'te Abisini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Pendik'te Çakarlı Araç Kullananlara Para Cezası

Pendik'te mahalle muhtarının ve muhtar adayının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahibi ve sürücülerine 'izinsiz çakar tertibatı kullanmak' suçundan para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda araç sürücülerine ve araç sahibine toplamda 25 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.