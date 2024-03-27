İzmit'te Abisini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmit'te Abisini Öldüren Zanlı Tutuklandı

İzmit\'te Abisini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Erenler Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mert P. ile abisi Murat P. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P., abisinin boğazını bıçakla kesti. Murat P., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.03.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Abisini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kız meselesi kavgasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
    19:55 Kız meselesi kavgasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Genç öğrencinin cenazesine okul arkadaşları, akrabaları ve sevenleri katıldı.

  • Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı
    19:43 Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

    Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yaptı. Operasyonda K.D. isimli zanlı gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 315 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

  • 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
    19:26 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

    Samsun'da 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gözaltına alınan P.A., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

  • Pendik'te Çakarlı Araç Kullananlara Para Cezası
    19:18 Pendik'te Çakarlı Araç Kullananlara Para Cezası

    Pendik'te mahalle muhtarının ve muhtar adayının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahibi ve sürücülerine 'izinsiz çakar tertibatı kullanmak' suçundan para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda araç sürücülerine ve araç sahibine toplamda 25 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.

  • İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 589 Sentetik Hap Ele Geçirildi
    18:59 İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 589 Sentetik Hap Ele Geçirildi

    İzmir'in Buca ilçesinde yapılan bir operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde yeşil reçeteye tabi 5 bin 589 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

  • Denizde bulunan cesedin Armağan Salman'a ait olduğu belirlendi
    18:52 Denizde bulunan cesedin Armağan Salman'a ait olduğu belirlendi

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğu tespit edildi. Cesedin kimliği üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, genç adamın sabah saatlerinde eğitim gördüğü kursa gitmek üzere evinden çıktığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından Armağan Salman'ın cenazesi ilçede defnedilecek.

  • Gebze'de silahlı kavgada hayatını kaybeden genç defnedildi
    18:49 Gebze'de silahlı kavgada hayatını kaybeden genç defnedildi

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek'in cenazesi defnedildi. Cenaze törenine aile, yakınlar, arkadaşlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • CHP Keçiören Adayı Özarslan: Anketlerde Öndeyiz ve Kazanacağız
    18:45 CHP Keçiören Adayı Özarslan: Anketlerde Öndeyiz ve Kazanacağız

    Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan, düzenlediği basın toplantısında anketlerde 5-6 puan önde olduklarını belirtti. Özarslan, seçim çalışmalarının son güne kadar devam edeceğini ve Keçiören'i kazanacaklarına inandığını ifade etti.

  • Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Hayatını Kaybeden Genç Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
    18:44 Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Hayatını Kaybeden Genç Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, gözyaşlarıyla defnedildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

  • Malatya'da Torbacılara Operasyon: 10 Zanlı Gözaltına Alındı
    18:34 Malatya'da Torbacılara Operasyon: 10 Zanlı Gözaltına Alındı

    Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 bin 99 adet sentetik ecza hap, 5,29 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
18:09 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç’e iltica etti Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç'e iltica etti
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
15:30 Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Yanımda çulsuz birini istemem
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 19:59:18. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit'te Abisini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement