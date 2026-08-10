Kocaeli’de yolcu otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmından başlayan yangın aracı tamamen sardı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken araçtan geriye iskeleti kaldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alevlere teslim oldu. Yangının ardından otobüsten geriye yalnızca iskeleti kaldı.
Yangın, bugün sabah saatlerinde Kocaeli-Çayırova yolu Umuttepe mevkisinde meydana geldi. Umuttepe istikametinde seyir halinde olan belediye otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsün tamamını sardı. Yangının ardından otobüs kullanılamaz hale gelirken, araçtan geriye yalnızca iskeleti kaldı.
Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
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