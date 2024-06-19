İzmit'te Camide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camide çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'taki Yeşil Cami'nin gasilhanesinde yangın çıktı. Dumanları fark eden cami cemaati, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ