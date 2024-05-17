İzmit'te çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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İzmit'te çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

İzmit\'te çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangında 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ranzanın arkasında bulundu. Anne ve diğer çocuklar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.05.2024 11:09
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun ise ranzanın arkasında cansız bedeni bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Radar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. (5) ile M.D'nin yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevler daireyi sararken, anne S.D. 2 çocuğunu daireden dışarıya çıkartabildi, Hazal D. ise alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar alanda yangına ulaşmakta zorluk çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hortumları birleştirmesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen anne S.D. ve 2 erkek çocuğu sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.

Cansız bedeni ranzanın arkasında bulundu

İtfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde 7 yaşındaki Hazal'ın ranzanın arkasında yanmış cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri caddede ve dairede incelemelerde bulundu. Öte yandan, anne S.D'nin hamile olduğu, baba F.D'nin ise olay esnasında işte olduğu bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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