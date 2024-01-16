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İzmit'te İşçi Makineye Sıkıştı, Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İzmit'te İşçi Makineye Sıkıştı, Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çalışan 19 yaşındaki işçi, elini çalıştığı makineye sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan işçinin sağ el bileğinde kırık tespit edildi.

İzmit\'te İşçi Makineye Sıkıştı, Hastaneye Kaldırıldı
16.01.2024 - 13:29,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eli çalıştığı makineye sıkışan 19 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu yan yol üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi kuruluşlarının üretim atıklarının alım ve satım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği iş yerinde çalışan 19 yaşındaki O.K. isimli işçi sağ elini makineye sıkıştırdı. O.K.'yi fark eden mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eli sıkıştığı yerden çıkarılan O.K., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Sağ el bileğinde kırık oluşan O.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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