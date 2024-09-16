İzmit\'te Kafe Cinayeti: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede abi ve kardeşin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin hayatı kaybedenlerin yakınları ilk kez konuştu. Yeğeninin 14 yıldır işletmede çalıştığını ifade eden dayı Hamit Akın, "Patronu ile yaşadığı ufak sıkıntı sonrasında helalleşmek için gitmişti. İş yerinde abisi ile birlikte çapraz ateşte, sırtlarından vurularak öldürüldüler" dedi.

Olay, 6 Eylül'de Kozluk Mahallesi Sekapark'ta bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın (27) ve Ahmet Akın (30) silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, abisi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde aralarında işletme sahiplerinin de olduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yeğenlerim çapraz ateşte katledildiler"

Olaya ilişkin konuşan öldürülen Akın kardeşlerin dayısı Hamit Akın, "Yeğenlerim elim olay sonucu katledildiler. Olay adalete intikal etmiştir. Bizim adalete güvenimiz tam. Fakat bir haftadır yalan yanlış bir sürü haberler yayınlandı. Bu bizi çok üzüyor. Hasan 14 yıldır bu kişilerle beraber çalışıyordu. Hatta onların dertleriyle dertleniyordu. Hasan tamamen kendini oraya feda etmişti ama baba oğul ilişkisi olduğu kişinin oğlu ve bir çalışan tarafından çapraz ateşle 2 yeğenim katledildi. 'Zalimlerden olmadık' diye kendimizi teselli ediyoruz" diye konuştu.

"Patronu ile helalleşmeye gitmişti"

Konuşmayı sürdüren Akın, "Hasan'ın patronu kendisine, 'İstersen nargile bölümünü sen işlet ya da normal vazifene devam et, bana kira öde' dediğini biliyorum. Fakat Hasan, patronunun en yüksek kiranın kendisinden almaya başladığını, vergileri kendisine ödetmeye başladığını söylüyordu. Hasan bana; 27 yaşına geldiğini, kendine aile kurmak istediğini ifade ederek, 'Bir tane dikili taşım yok. Hayatım burada heba oluyor' diyordu. Oradan ayrılmak istediği zaman esas sıkıntılar çıkmaya başladı diye biliyorum. Fakat her şey sulh olmuştu. Hasan bana 'Dayı ben akşam patronumla gidip helalleşeceğim' demişti" şeklinde konuştu.

"15 sene biriyle beraber çalışmış olmanın karşılığı bu olmamalıydı"

Hasan'ın birkaç ay sonra askere gideceğini söyleyen Hamit Akın, "Hatta patronu, 'Askerden döndüğün zaman yine benimle çalış' demiş ancak Hasan aynı şartlarda tekrardan çalışmak istemediğini, hem geçinemediğini hem de aile kuramadığını söylemiş. Ben yeğenime, 'Bir açık kapı bırak oğlum. Döndüğün zaman iş yerin olur, şartlar değişebilir. Patronla aranı açma' dedim. O da 'Tamam, akşam gidip patronumla helalleşeceğim. Hayırlısıyla da askere gideceğim' demişti. Bana son sözleri böyle oldu. 2-3 saat sonra elim olay başımıza geldi. Çok üzgünüz. Yalan yanlış haberler de bizi üzdü. Benim yeğenim oraya haraç kesmeye gittiğini söylemişler. 15 sene biriyle beraber çalışmış olmanın karşılığı bu olmamalıydı. Benim yeğenlerim yedişer sekizer kez sırtlarından vurulmuş. Duyduğumuz söylemlerle bu iş örtbas edilmeye çalışılıyor. 'Bunların ensesi kalın' gibi şeyler söyleniyor, bunlara inanmak istemiyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

"İşi gaza getiren bir iki kişi yüzünden olay tekrar alevlenmiş"

Ahmet'in darp edildiğini, cenazesinin bakılamayacak durumda olduğunu dile getiren Akın, "Yeğenlerim önce dövülüp sonra da katledildi. Olay nasıl gerçekleşti, neden gerçekleşti, nasıl bir restleşme oldu bilmiyoruz. Bu işte işi gaza getiren bir iki kişi yüzünden olay tekrar alevlenip, silahlar çekilip, patladıktan sonra ortalık karışmış. Çapraz ateşle yeğenlerimiz sırtlarından vuruldu. Patron; Hasan'a, 'Ben sana 300 bin lira vereyim. Nargile bölümünü bana geri devret' demiş. Hasan da, 'Tamam ben ayrılayım. Söz verdiğin 3 aylık kirayı bana ver' demiş. Bu sefer patron iş yerini devretmesi için söz verdiği parayı vermemiş, ters tepki almış. Fakat aralarını birisi düzeltmiş. Para meselesi kapanmış, sulh olmuş, helalleşmişler. Patronun oğlu ile bu anlaşma sağlanmış. Hasan patronu ile de helalleşmek isterken bu olaylar yaşandı, çocuklarımız bir daha geri dönmedi. Hasan, işletme sahibinin yeğenine, 'Benim patronum ile aramdaki ilişkiye niye giriyorsun?' demiş. Hasan ayağa kalkınca patronun yeğeni silahına davranmış ve ateş etmiş. Ardından patronun oğlu da ateş etmeye başlamış. Yeğenlerim 2 ateşin arasında kaldı. Çok üzgünüz, inşallah adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ