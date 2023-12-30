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İzmit'te kavşakta jip ile çarpışan araç takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te kavşakta jip ile çarpışan araç takla attı, 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, jip ile hafif ticari araç çarpıştı ve hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmit\'te kavşakta jip ile çarpışan araç takla attı, 2 kişi yaralandı
30.12.2023 - 09:51,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta jip ile çarpışan hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesinde Orduevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 06 ARK 092 plakalı Range Rover marka jip ile O.C yönetimindeki 11 AAB 398 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hafif ticari araçta sıkışan yolcu M.U.'yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan sürücü O.C ile yolcu M.U ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada 2 araçta da maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmit'te kavşakta jip ile çarpışan araç takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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