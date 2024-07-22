İzmit'te Kimyasal Yıkama Firmasından Sızan Koku 2 Kişiyi Zehirledi - Son Dakika
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İzmit'te Kimyasal Yıkama Firmasından Sızan Koku 2 Kişiyi Zehirledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kimyasal yıkama firmasından ofise sızan koku sebebiyle 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Zehirlenen kişiler ambulansla hastaneye götürülürken, AFAD ekipleri de inceleme yapmak üzere olay yerine geldi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

22.07.2024 21:04
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimyasal yıkama yapan firmadan ofise sızan koku sebebiyle 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Latife Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal yıkama yapan firmadan ofise sızan kokudan kaynaklı Sefa K. ve Kenan B. zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenen 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. AFAD ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit'te Kimyasal Yıkama Firmasından Sızan Koku 2 Kişiyi Zehirledi - Son Dakika
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