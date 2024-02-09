İzmit'te Köprü Asansörü Arızalandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı - Son Dakika
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İzmit'te Köprü Asansörü Arızalandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı

İzmit\'te Köprü Asansörü Arızalandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Halkevi Adnan Menderes Köprüsü'nde bulunan asansör arızalandı ve içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Asansör kabini havada asılı kaldı ve elektrik tesisatında dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri uzun süre çabaladıktan sonra asansör kapısını açarak vatandaşları kurtardı. Olayda herhangi bir zarar meydana gelmedi.

09.02.2024 19:03
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan köprünün asansörü arıza yapınca vatandaşlar kabinde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Olay, İzmit ilçesi Halkevi Adnan Menderes Köprüsü'nde bulunan asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansör kabini havada asılı kaldı. Asansörün elektrik tesisatında da dumanlar yükselirken durumu fark eden güvenlik ekipleri vatandaşları kurtarmak için uzun süre çabalasa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asansör kapısı açılarak vatandaşlar kurtarıldı. Kimsenin zarar görmemesi teselli kaynağı oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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