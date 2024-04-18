İzmit'te market yangınında bin 350 metrekare kapalı alan yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmit'te market yangınında bin 350 metrekare kapalı alan yandı

İzmit\'te market yangınında bin 350 metrekare kapalı alan yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir markette çıkan yangında bin 350 metrekare kapalı alan tamamen yandı. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

18.04.2024 17:16  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde markette çıkan ve 2 saatte kontrol altına alınan yangında bin 350 metrekare kapalı alanın tamamı yandı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Market çalışanları can havliyle dışarı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Markette patlamalar yaşanırken, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Marketin küle döndüğü yangında, İzmit Belediyesi'ne ait 3D yazılım ve basım merkezi de hasar gördü.

"Bin 350 metrekare kapalı alanın tamamı yandı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Saat 14.07'de gelen ihbarla olay yerine intikal ettik. Geldiğimizde market tamamen yanar vaziyetteydi. Can kaybı ve yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 36 itfaiye aracı, 91 personelimizle yangını kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmit Belediyesi'ne ait binanın çatısına da alev sirayet etti. Yangını söndürdük, sadece çatısı zarar gördü. İçerideki birkaç bilgisayar da sudan kaynaklı zarar gördü. Bin 350 metrekare kapalı alanda yangın çıktı. Kapalı alanın tamamı zarar gördü. Çıkış sebebi yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak" diye konuştu.

"İşletmede de, bizde de hasar büyük"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Ufak kıvılcımla yangın bizim 3D merkezimizin çatısına sıçradı. Çatı komple yandı. Binamızın 2. katı da yandı. Sudan dolayı da ciddi hasarımız var. Baskı aletlerimiz, dijital aletlerimiz, bilgisayarlarımız, stok malzemelerimiz, her şeyimiz binadaydı. Su basımından dolayı tüm malzemelerimiz ciddi zarar gördü. İşletmede de, bizde de hasar büyük ancak bizi sevindiren şey can kaybının ve yaralanmanın olmaması. Tüm ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Bölgede 36 araç ve 86 personel çalışmalarına devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te market yangınında bin 350 metrekare kapalı alan yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
20:17 Tokat’ta eğitime 1 gün ara verildi Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 22:42:07. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit'te market yangınında bin 350 metrekare kapalı alan yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement