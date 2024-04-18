İzmit\'te market yangınında bin 350 metrekare kapalı alan yandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde markette çıkan ve 2 saatte kontrol altına alınan yangında bin 350 metrekare kapalı alanın tamamı yandı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Market çalışanları can havliyle dışarı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Markette patlamalar yaşanırken, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Marketin küle döndüğü yangında, İzmit Belediyesi'ne ait 3D yazılım ve basım merkezi de hasar gördü.

"Bin 350 metrekare kapalı alanın tamamı yandı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Saat 14.07'de gelen ihbarla olay yerine intikal ettik. Geldiğimizde market tamamen yanar vaziyetteydi. Can kaybı ve yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık 36 itfaiye aracı, 91 personelimizle yangını kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmit Belediyesi'ne ait binanın çatısına da alev sirayet etti. Yangını söndürdük, sadece çatısı zarar gördü. İçerideki birkaç bilgisayar da sudan kaynaklı zarar gördü. Bin 350 metrekare kapalı alanda yangın çıktı. Kapalı alanın tamamı zarar gördü. Çıkış sebebi yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak" diye konuştu.

"İşletmede de, bizde de hasar büyük"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Ufak kıvılcımla yangın bizim 3D merkezimizin çatısına sıçradı. Çatı komple yandı. Binamızın 2. katı da yandı. Sudan dolayı da ciddi hasarımız var. Baskı aletlerimiz, dijital aletlerimiz, bilgisayarlarımız, stok malzemelerimiz, her şeyimiz binadaydı. Su basımından dolayı tüm malzemelerimiz ciddi zarar gördü. İşletmede de, bizde de hasar büyük ancak bizi sevindiren şey can kaybının ve yaralanmanın olmaması. Tüm ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Bölgede 36 araç ve 86 personel çalışmalarına devam ediyor. - KOCAELİ