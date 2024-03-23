Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto tamir atölyesinde kaynak yapımı sırasında yanıcı maddeye sıçrayan kıvılcım neticesinde yangın çıktı. Yangını çalışanlar söndürürken 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Olay, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan oto tamir ve bakım atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyede kaynak yapıldığı esnada kıvılcımın yanıcı maddeye sıçraması neticesinde yangın çıktı. Bazı çalışanlar yaralanırken yangın tüpüyle alevlere müdahale edilerek söndürüldü. Olayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale etti. İlk müdahalenin ardından 2 kişi hastaneye gitmeyi kabul etmezken, hafif yaralanan diğer 2 çalışan ise hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaparken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmit'te Oto Tamir Atölyesinde Yangın: 4 Yaralı - Son Dakika
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