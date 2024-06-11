İzmit'te Otomobil Tıra ve Tabela Direğine Çarptı: 4 Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce tıra, ardından tabela direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken araç ise ezildi.

Kaza, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Erkan C. yönetimindeki 35 KAY 97 plakalı otomobil, 67 ADM 857 plakalı DAF marka tırın ön tamponuna, ardından tabela direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Erkan C. (42) ile Aybike A. (24), Yeliz A. (44) ve Sude N.K. (17) isimli yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araç ezilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ