Kocaeli İzmit'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli İzmit\'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir otomobilin dönüş yaparken çarptığı yaya yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

29.04.2024 22:27
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı Otoyol Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Y. yönetimindeki 41 B 6070 plakalı otomobil, dönüş yaptığı esnada bir yayaya çarptı. Kadın yere savrulurken, kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını sedyeye alarak ambulansla hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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