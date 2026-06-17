İzmit'te Sera Yangını: 800 Saman Balyası Yandı - Son Dakika
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İzmit'te Sera Yangını: 800 Saman Balyası Yandı

İzmit\'te Sera Yangını: 800 Saman Balyası Yandı
17.06.2026 09:46
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında 800 saman balyası yandı, 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde serada çıkan bitişikteki ahıra sıçramadan kontrol altına alınan yangında 800 saman balyası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı bir serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının seranın bitişiğindeki ahıra sıçrama ihtimali üzerine bölgede panik yaşandı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle ahırdaki 16 büyükbaş hayvan, alevler binaya sirayet etmeden tahliye edilerek güvenli alana alındı.

Söndürme çalışmalarına destek vermesi amacıyla bölgeye iş makinesi de yönlendirildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında seranın içindeki yaklaşık 800 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te Sera Yangını: 800 Saman Balyası Yandı - Son Dakika

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