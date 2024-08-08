İzmit'te Sigara İstemek Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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İzmit'te Sigara İstemek Tartışması Kanlı Bitti

İzmit\'te Sigara İstemek Tartışması Kanlı Bitti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sigara isteyen bir kişi, talebini geri çeviren şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

08.08.2024 19:36
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sigara isteyen kişinin talebini geri çeviren şahıs, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir kişiden sigara istedi. Kendisine sigara vermeyen kişiyi yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kent meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi daha bıçaklayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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