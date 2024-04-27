İzmit'te Silah Temizlerken Kazara Kendini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İzmit'te Silah Temizlerken Kazara Kendini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

İzmit\'te Silah Temizlerken Kazara Kendini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, bir şahıs tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu sol işaret parmağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

27.04.2024 09:16
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Paşa Caddesi'nde oturan A.G. tabancasını temizlerken silah ateş aldı. A.G., sol işaret parmağından yaralanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Silah Temizlerken Kazara Kendini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Silah Temizlerken Kazara Kendini Vuran Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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