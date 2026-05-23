İzmit'te Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İzmit'te Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti

23.05.2026 14:06
Ortağıyla tartışan Geylani Yenigün, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, saldırgan intihar etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş adamı Geylani Yenigün (44), ortağı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı U.Ö. ise olayın ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'taki Geylani Yenigün'e ait evde meydana geldi. İddiaya göre, Geylani Yenigün ile ortağı U.Ö. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö., yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş etti. Uğur Ö., daha sonra sitenin bahçesine çıkarak aynı silahla kendine ateş edip intihar etti.

Site sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yenigün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yerel bir gazetenin ortağı da olan Yenigün'ün kimya, eğlence ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiği; 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yenigün ve U.Ö. arasında bir süre önce devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık başladığı, ortağının evine bu sebeple konuşmak için gittiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Ekonomi, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

