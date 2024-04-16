İzmit'te tır istinat duvarına çarptı, sürücü hafif yaralı - Son Dakika
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İzmit'te tır istinat duvarına çarptı, sürücü hafif yaralı

İzmit\'te tır istinat duvarına çarptı, sürücü hafif yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, bakıma giden bir tır kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Sürücü hafif yaralı olarak kazayı atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.04.2024 14:37
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada, bakıma giden tır kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, bugün 13.00 sıralarında D100 karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Dorsesi takılı olmayan, M.Ü.'nün kullandığı 33 AJB 890 tır, fren pompasının patlaması neticesi kontrolden çıktı. Bakıma gittiği öğrenilen tır istinat duvarına çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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