İzmit'te tır kanala düştü, sıfır araçlar hasar gördü - Son Dakika
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İzmit'te tır kanala düştü, sıfır araçlar hasar gördü

İzmit\'te tır kanala düştü, sıfır araçlar hasar gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, sıfır araç taşıyan tır yol kenarındaki kanala düşerek yan yattı. Tırın arkasında bulunan Hyundai marka sıfır otomobiller, bariyerlere sürterek hasar gördü. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

02.07.2024 10:15
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, sıfır araç taşıyan tır yol kenarındaki kanala düşerek yan yattı. Tırın arkasında bulunan Hyundai marka sıfır otomobiller, bariyerlere sürterek hasar gördü.

Kaza, sabah saatlerinde Kuruçeşme ilçesi TEM otoyolu Batı gişelerini geçince meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FVK 022 çekici plakalı tır, yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düşerek yan yattı. Tırın dorsesinde bulunan Hyundai marka otomobiller, tekerleri yere değmeden ikinci el oldu. Kaza sebebiyle tırın arkasında bulunan 5 sıfır otomobil büyük hasar gördü. Kaza sebebiyle yol kenarında bulunan bariyeler de hasar aldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Hasar gören otomobiller, çekici yardımcı başka bir tıra yüklendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit'te tır kanala düştü, sıfır araçlar hasar gördü - Son Dakika
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