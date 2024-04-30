İzmit'te U dönüşü yapan otomobil başka bir araçla çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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İzmit'te U dönüşü yapan otomobil başka bir araçla çarpıştı: 5 yaralı

İzmit\'te U dönüşü yapan otomobil başka bir araçla çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, U dönüşü yapan bir otomobil karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada her iki araç da savruldu ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2024 12:11
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil U dönüşü yaptığı sırada başka bir otomobil ile çarpıştı. Her iki otomobilin de savrulduğu kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 05 RC 219 plakalı otomobil, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde U dönüşü yaptığı sırada karşı yönden gelen Ş.K. hakimiyetindeki 41 PK 544 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri orta refüje, diğeri ise demir yolu korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada sürücü R.A. ile ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te U dönüşü yapan otomobil başka bir araçla çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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