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İzmit'te unutulan çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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İzmit'te unutulan çanta fünye ile patlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağına yakın bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit\'te unutulan çanta fünye ile patlatıldı
11.12.2023 - 20:52,
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Bankta unutulan çanta fünye ile patlatıldı: İçinden alkol şişeleri çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüs durağında yakın bir bankın üzerine unutulan sırt çantası polisi harekete geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşylar çıktı.

Olay, Ömerağa Mahallesi Oramiral Salimdervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağına yakın bir bankın üzerinde unutulan çantayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddenin her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Özel kiyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Yapılan kontrolde çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı.

Olayla, ilgili incele başlatıldı.

Kaynak: İHA
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112 Acil Çağrı, Kocaeli, Olay, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te unutulan çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika


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