İzmit\'te Yağış Sebebiyle Tır Kazası: 1 Ölü

Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine İslice Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu, 261 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.