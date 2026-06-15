İzmit'te Yangın: Şüpheli Olay Yerinden Kaçtı - Son Dakika
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İzmit'te Yangın: Şüpheli Olay Yerinden Kaçtı

İzmit\'te Yangın: Şüpheli Olay Yerinden Kaçtı
15.06.2026 11:28
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın, içerideki kişi tarafından çıkarıldığı iddia ediliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, içeride bulunan kişi tarafından çıkarıldığı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Neşe Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından yapılan ilk belirlemelere göre, yangının evde bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen kişi tarafından çıkarıldığı öne sürüldü. Evi ateşe verdiği iddia edilen şüphelinin alevler büyümeden olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te Yangın: Şüpheli Olay Yerinden Kaçtı - Son Dakika

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