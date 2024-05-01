İzmit'te yolcu otobüsünde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
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İzmit'te yolcu otobüsünde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

İzmit\'te yolcu otobüsünde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan bir yolcu otobüsü aramasında, 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı makaron bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlattı.

01.05.2024 14:14
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İzmit'te durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüsün bagajında yapılan kontrollerde 50 koli içinde 200 bin gümrük kaçağı doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te yolcu otobüsünde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te yolcu otobüsünde 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
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