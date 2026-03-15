İznik Gölü'nde Paslı Mühimmat Bulundu

15.03.2026 10:45
Çocuklar, İznik Gölü kıyısında paslı bir mühimmat bulup polise teslim etti. Uzmanlar mühimmatın türü hakkında bilgi verdi.

Bursa'daki İznik Gölü kıyısında uzun süre toprak altında kaldığı için pas tutmuş mühimmat bulundu. Eski top ya da havan mermisine benzeyen mühimmatı çocuklar buldukları yerden alıp polise teslim etti. Çocukların çıplak elle bulunduğu yerden çıkarıp polise götürdüğü mühimmat şans eseri patlamadı.

İznik Gölü'nün çekilmesiyle kenarında oyun oynayan 4-5 kişilik çocuk grubu sahil kıyısında toprak altında paslı mühimmat buldu. Kayıkhane mevkiinde buldukları paslı top ya da havan mermisi olduğu düşünülen mühimmatı ne yapacaklarını şaşıran çocuklardan biri, babasını aradı. Baba Hüseyin Kurtoğlu daha önce Özel Haraket ekibinde görevli olduğunu, bu merminin uçaksavar olduğunu ifade etti.

Çocuklarla birlikte emniyete giden baba Kurtoğlu, mermiyi polis ekiplerine teslim etti. Mermiyi alan ekipler, imhası için jandarma ekiplerine verileceğini ifade etti. Baba Kurtoğlu merminin Kurtuluş Savaşı'ndan kalma uçaksavar mermisi olduğunu iddia etse de uzmanlar Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'nin elinde uçaksavar silahının olmadığını, Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlı hava birliklerinin dağıtıldığını, balon ve uçaksavar birliklerinin kapatıldığını, bulunan mühimmatın uç kısmında klasik mermi çekirdeği formunun olmadığı; daha çok top mermisi veya havan mühimmatı gövdesine benzediği belirtildi.

Ayrıca, böyle eski ve paslı mühimmat parçalarının tehlikeli olabileceği, içinde patlayıcı kalıntısı bulunma ihtimali olabileceği, bu nedenle dokunmadan, en yakın emniyet birimine veya askeri yetkililere bildirmenin en güvenli yol olduğu aktarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

