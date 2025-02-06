Tarihi sikkeleri internet üzerinden satışa çıkardılar
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.
Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik'te internet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması herkesi şok etti. Bir alışveriş sitesinde tarihi kent İznik'ten çıkartıldığı iddia edilen 2000 yıllık sikkelerin satışa sunulması dikkat çekti.
Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanların peşinde düştü.
Son Dakika › 3.Sayfa › İznik'te 2000 Yıllık Sikkeler Satışa Çıktı - Son Dakika
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