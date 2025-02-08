İznik'te Kaybolan Kardeşler Bulundu - Son Dakika
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İznik'te Kaybolan Kardeşler Bulundu

İznik\'te Kaybolan Kardeşler Bulundu

Bursa İznik'te kaybolan 14 ve 12 yaşındaki kardeşler, Osmangazi'de sağ olarak ailesine teslim edildi.

08.02.2025 23:50
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Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 14 ve 12 yaşlarında 2 kardeş için seferber olan ekipler, Osmangazi ilçesinde 2 kardeşi bularak ailesine teslim etti.

Bursa'nın İznik ilçesinde babalarının iş yerinden ayrılan 14 yaşındaki Ahmet El Hasan ve 12 yaşındaki Muhammet El Hasan eve dönmedi. İş çıkışı eve giden baba, çocuklarının eve dönmediğini öğrenince durumu polis ekiplerine bildirdi. Aile, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunurken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler çocukların Bursa merkeze giden otobüslere bindiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 2 kardeş, aileye teslim edildi. Aile, polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik'te Kaybolan Kardeşler Bulundu - Son Dakika

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