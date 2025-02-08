İznik\'te Kaybolan Kardeşler Bulundu

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Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 14 ve 12 yaşlarında 2 kardeş için seferber olan ekipler, Osmangazi ilçesinde 2 kardeşi bularak ailesine teslim etti.

Bursa'nın İznik ilçesinde babalarının iş yerinden ayrılan 14 yaşındaki Ahmet El Hasan ve 12 yaşındaki Muhammet El Hasan eve dönmedi. İş çıkışı eve giden baba, çocuklarının eve dönmediğini öğrenince durumu polis ekiplerine bildirdi. Aile, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunurken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler çocukların Bursa merkeze giden otobüslere bindiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu merkez Osmangazi ilçesinde bulunan 2 kardeş, aileye teslim edildi. Aile, polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA