İznik'te Otomobil Ağaca Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İznik'te Otomobil Ağaca Çarptı

İznik\'te Otomobil Ağaca Çarptı
11.06.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan otomobilin hava yastıkları sayesinde sürücü kıl payı kurtuldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü, hava yastıklarının açılması sayesinde faciadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi Kuru Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobilde bulunan hava yastıklarının açılması facianın önüne geçti. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Zeytin, İznik, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İznik'te Otomobil Ağaca Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Zafer Ergin’den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Menajerinden Icardi için beklenen açıklama geldi Ateş püskürdü Menajerinden Icardi için beklenen açıklama geldi! Ateş püskürdü

20:29
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
19:51
Guirassy’nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
19:32
Akın akın geliyorlar Dünya Kupası’nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:16
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 20:36:11. #.0.4#
SON DAKİKA: İznik'te Otomobil Ağaca Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.