İznik\'te Tır Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde tırın çarptığı otomobil ağaçlık alana uçtu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza İznik ilçesi Orhangazi-İznik Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman L. (49) idaresindeki 67 ABV 336 plakalı tır ile seyir halindeyken, karşı yönden gelen Suat S., (36) yönetimindeki 06 AE 9218 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil ağaçlık alana uçup, yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar araçtakilerin yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilden yaralı olarak çıkardığı Suat S., Sedat S. ve Fizze S.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA