İznik'te virajı alamayan kamyon park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü - Son Dakika
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İznik'te virajı alamayan kamyon park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü

İznik\'te virajı alamayan kamyon park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü
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Bursa'nın İznik ilçesinde virajı alamayan kamyon, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde virajı alamayan kamyon, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Kazada kamyonda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İznik-Yenişehir Karayolu'nun Derbent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 TCA 07 plakalı kamyon, virajı alamayarak yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, İznik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İznik'te virajı alamayan kamyon park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İznik'te virajı alamayan kamyon park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü - Son Dakika
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